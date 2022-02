Garanzini: “Scandalo e vergogna per il gol annullato al Franchi”

Il pensiero dell'editorialista: "Il Var non ripara i torti, ma li fabbrica dal nulla"

Firma ed editorialista de La Stampa, Gigi Garanzini ha commentato così quanto accaduto al Franchi e in particolare l'episodio da moviola che ha diviso le opinioni degli addetti ai lavori . Questo il passaggio in questione:

"(...) Per tacere della sconfitta dell'Atalanta. Ma qui si apre il capitolo doloroso di giornata. Perché il gol annullato a Malinowskyi non è un errore: se lo si vuole battezzare come merita la scelta lessicale, a piacere, è tra scandalo e vergogna. Il marcatore parte nettamente da dietro, il compagno in offside di centimetri non c'entra nulla con l'azione. C'era una volta il Var ripara-torti. Adesso che il Var i torti li fabbrica, dal nulla, è venuto il tempo di intervenire. Senza perdere altro tempo".