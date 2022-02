Rete annullata: ecco perché Doveri ha ragione

Ecco cosa dice il regolamento del gioco del calcio sulla questione fuorigioco.

Praticamente il direttore di gara ha applicato il punto 4 ovvero quello relativo all “interferenza con un avversario” del punto 2 della regola 11 che vi abbiamo evidenziato nella foto qui sopra. In sostanza il calciatore dell'Atalanta, incrociando e toccando Biraghi, ha interferito sulla sua possibilità di andare a recuperare su Malinowsky e tutto questo è stato visto e giudicato in campo ragion per cui il VAR non doveva far altro che confermare con un Silent Check. Se avesse suggerito una review saremmo stati di fronte ad un errore nell'applicazione del protocollo perché non ci possono essere (visto che tecnicamente la scelta di Doveri è quantomeno condivisibile) gli estremi per il chiaro ed evidente errore.