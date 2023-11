Galliani: “Campionato diviso in due”. Ecco dove colloca la Fiorentina

Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani sera del suo Monza contro la Juventus dell'amico Max Allegri. L'amministratore delegato ha commentato gli equilibri del campionato inserendo la Fiorentina nel gruppo di 8 che faranno un campionato a parte, nonostante la classifica veda il Bologna (e lo stesso Monza) al momento in piena corsa con le altre. Queste le parole di Galliani: "Intanto sarà un dicembre di fuoco. Io divido il campionato fra le prime otto, Juve, Napoli, le due milanesi e le due di Roma, Atalanta, Fiorentina, e le altre. In questo mese avremo cinque partite, quattro delle quali contro le più forti. Veda lei". Ricordiamo che all'orizzonte c'è anche Monza-Fiorentina. "Ripeto, è un sogno vedere la Juve a Monza, così come andare a San Siro e giocare contro l’Inter. L’estate scorsa c’era un caldo da crepare, sudavo e sudavo ma ero lì felice" ha aggiunto il dirigente brianzolo.