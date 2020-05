Gagliardini, è duello Fiorentina-Torino. Ma l’Inter ha le idee chiare

Su Tuttosport si fa riferimento al mercato viola. Il quotidiano riporta quest’oggi nuovamente il nome di Gagliardini per il centrocampo viola: il nerazzurro piace – e non da oggi – per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Marotta e Ausilio potrebbero ricorrere a lui come pedina di scambio in un affare più ampio: non è un mistero che gli sforzi degli uomini mercato di Suning puntino in primis a Chiesa e poi a Castrovilli, anche se Commisso fa muro e ha proposto una cifra da Top Player per il figlio d’arte. Valore di mercato 60 milioni, non si scende da lì: Gagliardini potrebbe essere uno dei profili adatti per tentare di scardinare la resistenza del Tycoon americano. Cedere Gagliardini, pagato circa 27 milioni ma valutato ora molto di più dall’Inter, genererebbe anche una plus-valenza per le casse milanesi.

La concorrenza non manca: il centrocampista piace anche al Torino, che lo vorrebbe per il suo centrocampo, mentre ai nerazzurri piace Armando Izzo.

E LA STRATEGIA DI JUVE E INTER APPARE CHIARA