“Gae! Gae!”. Così Italiano è pronto a trasformare Castrovilli

"Gae!". Questo il grido che durante Fiorentina-Catanzaro risuona tra le mura del Viola Park. Come sottolinea la Nazione, Vincenzo Italiano ha dedicato molto tempo sulla posizione di Gaetano Castrovilli. La questione rinnovo rimane aperta, ma adesso conta solo il campo e il centrocampista si appresta a vivere una stagione in viola fondamentale. L'ex Spezia ha in mente un ruolo tutto suo per far esplodere il talento viola. Contro il Catanzaro infatti, Castrovilli ha agito dietro la punta, come trequartista. In quel ruolo la Fiorentina è molto coperta, vedi Bonaventura, Barak, ma anche Sabiri. Nonostante ciò, Italiano è convinto che le capacità del numero 10 viola siano uniche. Vedremo se la trasformazione di Castrovilli andrà a buon fine. (FOTO ACF)