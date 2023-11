G. Galli: “Franchi? Soldi sprecati. Ecco cosa manca al progetto”

"Dubbi sul progetto? Molti. Anche da un punto di vista estetico, perché l’Artemio Franchi ristrutturato in questo modo sarebbe un obbrobrio. Perché è uno stadio costruito dentro un altro stadio, come nel caso delle due curve. L’idea della ristrutturazione con questa formula secondo me è un disastro perché si buttano via i soldi e non si risolve nulla. L'impianto è stato pure denominato “ad alta attrazione turistica” ma io non ho mai visto turisti giapponesi o cinesi venire a farsi le foto con quest’opera architettonica, senza la partita. La soluzione? Credo che si dovrebbe abbandonare l’ipotesi che questo impianto possa servire per il calcio. Si dovrebbe cioè ristrutturarlo di sana pianta, metterlo in sicurezza come bene culturale ma senza perdere tempo e soldi in altri lavori. E poi lo stadio si realizza, nuovo, da un’altra parte, attraverso un bando. Niente vieta di costruirlo nella città metropolitana, ad esempio a Sesto Fiorentino. Il problema però è che l’amministrazione non lo vuole realizzare fuori dal Comune di Firenze. Inoltre, rispetto al progetto presentato inizialmente da Arup, mancano già l’impianto fotovoltaico, le coperture della Maratona e della Curva Ferrovia. Quindi con questi 150 milioni che ci fanno? Non possono poi venirmi a dire di andare a cercare dai referenti nazionali i soldi del Governo, quando sono già stati dati più di 150 milioni».