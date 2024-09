Frey racconta: “Ecco chi chiuse il mio contratto. Corvino? Voleva multarmi”

La Repubblica riporta oggi delle dichiarazioni dell'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, tratte dalla sua nuova autobiografia. Il quotidiano, comincia raccontando l'inizio di carriera del francese all'Inter, dove il portiere fu protagonista di un aneddoto con l'ex allenatore viola Paulo Sousa: "una volta in un allenamento con l’Inter mi bloccai la schiena e andai nello spogliatoio per farmi curare. Poi arrivò Paulo Sousa, i lettini erano tutti occupati e lui mi fece scendere dal mio. Avevo un dolore fortissimo, però mi costrinse a sedermi su una sedia". Nell'articolo, chiaramente, anche degli episodi dell'esperienza a Firenze del francese: "Fu il figlio di Diego Della Valle a chiudere il contratto. Aveva cinque anni e disse al padre: in porta voglio solo Frey. Era un bel progetto, ero entusiasta e per venire alla Fiorentina rinunciai a un milione di ingaggio".

Sugli infortuni

Arrivarono però anche i primi stop. In uno scontro con Zalayeta, infatti, Frey rimediò un brutto infortunio. Vari consulti, poi la decisione di farsi operare a Strasburgo. Un intervento difficile e lunghissimo. "Rimasi quattro ore in sala operatoria, per ricostruire il ginocchio mi dovettero staccare la rotula e riattaccarla". Come scrive il quotidiano, lo chiamarono in tanti dopo l'intervento, ma non Zalayeta, con la Fiorentina che nonostante l’infortunio riscattò il suo cartellino, anche se il francese entrò in un cono d’ombra a causa di quello stop da cui l’hanno aiutato ad uscire Roberto Baggio e il buddismo.