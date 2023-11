Franchi, un’opera a tappe: il comune aspetta i 55 milioni o la Fiorentina

Intanto si parte dalla copertura dal lato curva Fiesole. Poi, quando e se ci saranno anche i 55 milioni tagliati dal governo e su cui il Tar si pronuncia il 14, nell’appalto verrà inserito tutto il resto della copertura, che è già nel progetto esecutivo. Comincia con il brivido dell’opera a tappe - si legge su Repubblica Firenze - l’avventura del nuovo Franchi. Il quadro economico approvato ieri è di 151,3 milioni su un valore complessivo del progetto di 210 circa. Il budget oggi disponibile, 151 milioni, non include la realizzabilità dell’intera copertura. Si parte dalla Fiesole per questa ragione. Palazzo Vecchio è convinto comunque di farla tutta, perché in un modo o nell’altro conta di recuperare i 55 milioni. La speranza del Comune è che il Tar accolga il suo ricorso contro il definanziamento deciso dallo Stato. Altrimenti sarà coinvolto un privato — il Comune spera la Fiorentina — tramite project financing.