Franchi sold out e coreografia show: il big match con l’Inter infiamma Firenze

La sfida contro l'Inter sta infiammando. A metterci il carico da undici - scrive La Nazione - è stata la curva Fiesole che ha invitato i tifosi ad arrivare allo stadio presto (sarà possibile entrare dalle 16) e a seguire le istruzioni per la buona riuscita della coreografiache si preannuncia da brividi. Insomma, la notte magica sognata da Palladino è pronta per essere vissuta. Il sold out è una pura formalità. Saranno più di 23mila gli spettatori in una gara che poteva metterne insieme il doppio con la capienza totale del Franchi. Ma tant'è, la Fiorentina è abituata con metà stadio vuoto, lì dove a livello di risultati il gruppo di Palladino è un compressore.