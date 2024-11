La Fiesole si prepara a Fiorentina-Inter: pronta la coreografia, le direttive

In vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter, ore 18:00 di domenica 1 dicembre, la Curva Fiesole, tramite i suoi profili social, annuncia le direttive per la coreografia in Curva Ferrovia. La prima richiesta, ma di assoluto rilievo, è di entrare allo stadio con largo anticipo, data soprattutto la scarsa efficienza dei fornelli, ai fini di garantire, in ogni caso, la buona riuscita della coreografia.