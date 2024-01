Franchi, slittamento al 2027? Mancano 100 milioni, ma il Padovani non convince

Dove giocherà la Fiorentina a partire dalla prossima stagione? Una domanda da risolvere nel giro di pochi mesi, che si è chiesta il Corriere Fiorentino e sta inasprendo i rapporti tra il club viola e l'amministrazione della città. Difficile trovare alternative in Toscana, mentre la Fiorentina preferirebbe restare al Franchi. Il Comune spinge ancora per il Padovani, ma Commisso non è convinto né dal dover sborsare 5 milioni per un progetto non suo né dai tempi di realizzazione visto che per lo stadio del rugby non siamo ancora neppure alla conferenza dei servizi.