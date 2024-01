All’ultimo stadio: la Fiorentina trasloca? Ma in Toscana situazione fatiscente

A partire dalla prossima stagione la Fiorentina potrebbe traslocare lontano dal Franchi, visto che il restyling prenderà il via nelle prossime settimane dalla Curva Ferrovia e rischia di slittare almeno al 2027. Il club viola chiede di ritardare i lavori in modo da trovare un alternativa, ma è molto complicato restare in Toscana. Il Corriere Fiorentino ha passato in rassegna i principali impianti della regione che però versano in uno stato fatiscente.

Empoli

Il 2024 sarà un anno cruciale per il Castellani di Empoli. Entro la fine dell’anno il club vorrebbe cominciare i lavori per la ristrutturazione. Il cronoprogramma, in realtà, prevede di partire addirittura a fine campionato: non è escluso che succeda, ma servirà correre. L’Empoli, infatti, deve ancora presentare al Comune il project financing pubblico in collaborazione con tre partner che aiuteranno la società a realizzare i lavori. Per varie ragioni la presentazione del progetto è slittata dall’autunno all’inizio del 2024, ma entro un paio di mesi dovrebbe essere sul tavolo del Comune, che a sua volta avrà tre mesi per valutazioni e via libera. A quel punto non ci sarebbe più nessun ostacolo. Non è previsto il trasloco della squadra nelle tre stagioni stimate per la conclusione dei lavori.