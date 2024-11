Franchi, problema rocce risolto. Sono arrivate le due escavatrici speciali

Sono rimasti pochi giorni alle rocce che in queste settimane avevano ostacolato la fase autunnale del restyling del Franchi. Il cantiere della Curva Fiesole si era trovato davanti uno strato di massi più tosti e profondi del previsto. Adesso, grazie all'aiuto di due nuove escavatrici speciali il problema dovrebbe essere definitivamente alle spalle. Palazzo Vecchio fa sapere che in queste ore le due escavatrici sono arrivate al Campo di Marte e sono in fase di montaggio. Avranno il compito di perforare la roccia e creare lo spazio per i due giganteschi pali fondamentali per la prima fase dell'opera che porterà all'avvicinamento della Curva Fiesole al terreno di gioco. Un sospiro di sollievo per tutti, in una vicenda che però lascia ancora molti punti di domanda: infatti Palazzo Vecchio avrebbe stimato la consegna per l'impianto rinnovato al 2029, mentre la Fiorentina vorrebbe fare il possibile per accelerare i tempi. Per il futuro secondo lotto dei lavori, si è detto pronto a collaborare economicamente anche il presidente Rocco Commisso (il primo è stato già appaltato con un bando di gara pubblico). Rimanendo all'attualità, in queste ore sarebbero in atto i sopralluoghi per provare a nascondere il maxi cantieri della Curva Fiesole, con dei teli, in tempo per la sfida con l'Inter del 1 dicembre. Lo riporta La Nazione