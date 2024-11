Franchi, i lavori in Curva Fiesole vanno a rilento per colpa delle troppe rocce

I problemi per la costruzione del nuovo Franchi non finiscono più, adesso i lavori di demolizione della Curva Fiesole starebbero incontrando qualche difficoltà per via della presenza di troppe rocce sotto il terreno. E' questa l'indiscrezione che riporta stamani La Nazione. La notizia sembrerebbe confermare quello che molti tifosi stanno rilevando nelle ultime settimane dagli spalti: i lavori procedono molto lentamente. Molti sono ancora i punti interrogativi tra la mancante copertura finanziaria per alcune parti del nuovo stadio e i tempi di realizzazione del nuovo impianto di Campo di Marte.