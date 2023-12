Franchi, oggi alle 13 scade il bando, il Comune è ottimista: il motivo

In Palazzo Vecchio, visto l’esito della procedura per l’appalto integrato andata deserta lo scorso giugno, incrociano le dita. Stavolta però c’è da essere ottimisti, perché il bando è per gli interventi che sono interamente coperti dai...

Oggi alle 13 scadono i termini per presentare le offerte del bando di gara per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. In Palazzo Vecchio, visto l’esito della procedura per l’appalto integrato andata deserta lo scorso giugno, incrociano le dita. Stavolta però c’è da essere ottimisti, perché il bando è per gli interventi che sono interamente coperti dai finanziamenti (a giugno pesava negativamente il definanziamento di 55 milioni del governo a fine aprile), e sono ben 32 le richieste di chiarimenti sulla gara pervenute al Comune: 4 volte quelle ricevute per la procedura ristretta che non produsse alcuna offerta. Entro il 31 dicembre la commissione giudicatrice dovrà assegnare i punteggi per decretare il soggetto vincitore (o il raggruppamento temporaneo di imprese).Qualora non dovessero arrivare offerte, o nessuna delle presentate fosse idonea, il Comune potrà ricorrere all’affidamento diretto degli interventi di ristrutturazione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.