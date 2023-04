Franchi, niente da fare: dossiers su dossiers, ma l’Europa non ha pietà

Il Franchi non potrà usufruire dei 55 milioni del Pnrr.Questa la notizia su cui si sofferma la Nazione questa mattina. Una brutta, brutta notizia per i piani del Comune e della Fiorentina che vedono assottigliarsi e non di poco, i 200 milioni per il restyling dello stadio fiorentino. Nardella aveva allungato al ministro per il Pnrr Fitto tutte le carte, obiezioni tecniche e legali, per salvare i 55 milioni di finanziamento della Ue che lady Pnrr a Bruxelles, Céline Gauer, aveva già messo in discussione un mese fa. Non solo. Il comune di Firenze aveva consegnato a Fitto un dossier con centinaia di pagine che dimostrava come il progetto avesse ottenuto oltre 40 autorizzazioni, procedendo negli anni attraverso i vari step. Un papier corredato da pareri legali. Nulla di fatto, l'Europa non si è mossa di un centimetro dalla sua posizione ed è arrivato il no. Adesso, bisognerà cambiare i piani ma la situazione è tutt'altro che semplice.