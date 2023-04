Franchi, Nardella incontra il ministro. Da Palazzo Vecchio filtra ottimismo

Mattinata romana per Dario Nardella. Il sindaco di Firenze ha raggiunto la capitale, insieme al suo collega di Venezia Luigi Brugnaro, per incontrare il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto sulla vicenda stadi. Un confronto con l’obiettivo di "superare tutte le criticità riscontrate dalla commissione Ue e, quindi, poter consentire la realizzazione degli interventi previsti" è il commento che arriva da Palazzo Chigi. Spiegando anche che nel corso dell’incontro sono "emersi elementi utili per superare le criticità sollevate da Bruxelles sull’ammissibilità di alcuni interventi finanziati dal Pnrr nell’ambito dei Piani Urbani integrati (come appunto lo stadio Artemio Franchi e il Bosco di Venezia)". Palazzo Chigi poi conclude che si è trattato di "un lavoro e un confronto con spirito costruttivo, che sin dalle prossime ore proseguirà con la Commissione Europea" . Un incontro giudicato positivo anche dallo stesso Nardella, visto che da Palazzo Vecchio filtra ottimismo. Lo scrive Repubblica Firenze.