Franchi, il sold out è lontano. Da Bergamo ne arrivano 600

Ancora molto distante dal sold out, il Franchi stasera sarà lontano parente di quanto visto sabato sera. Contro il Milan erano 34mila i tifosi (primo tutto esaurito stagionale). Con l'Atalanta, nonostante una gara che vale di più rispetto a quella di campionato coi rossoneri, la prevendita procede a rilento: nella serata di ieri è stata superata quota 20mila biglietti venduti e il club ha chiamato a raccolta il popolo viola con un appello sui social: «Ogni passo, ogni giocata, ogni sforzo sarà determinante e il vostro sostegno sarà fondamentale. Ora, più che mai, siamo pronti a lottare insieme per la vittoria! Vi aspettiamo allo stadio». Con i punti vendita aperti fino al tardo pomeriggio di oggi, l'obiettivo è arrivare almeno a 23mila presenti. Considerando che ancora rimangono alcune migliaia di posti vuoti in Fiesole, non ci sarà comunque un colpo d'occhio degno di una semifinale di Coppa Italia, in un'atmosfera resa ancora più dimessa dalla chiusura della Curva Ferrovia per i lavori di ristrutturazione dell'impianto, ma anche dalla volontà dei tifosi bergamaschi di disertare una trasferta permessa solo ai possessori della fidelity card del club, una modalità di vendita contestata da sempre dal tifo nerazzurro (saranno in circa 600 gli atalantini).