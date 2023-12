Franchi, i soldi li mette Commisso? Ma da Palazzo Chigi frenano

Innanzitutto il prezzo reale per il restyling del Franchi che non è, come noto, di 151 milioni come prevede il bando di Palazzo Vecchio, ma di circa 100 milioni. Questa la cifra che sarebbe emersa in un recente confronto tra Joe Barone e Dario Nardella. Mancherebbero infatti i fondi per le rifiniture, bar compresa la copertura di Maratona e Ferrovia. Anche se da casa viola al momento non è arrivata alcuna conferma, 50 milioni potrebbero venir fuori nientemeno che dalle tasche del presidente Rocco Commisso (già, ma a quali condizioni? Andrebbero con tutta probabilità ridiscusse le concessioni che a quel punto la società chiederebbe fossero gratuite per diversi anni in modo da rientrare della spesa), gli altri 50, invece, potrebbero arrivare da un mutuo che chiederebbe il Comune con l’avallo del Credito Sportivo. Inoltre, da Palazzo Chigi nicchiano: ora sono alle prese con la Finanziaria e poi come giustificare uno slittamento per la città del Giglio e non per le altre amministrazioni ritardatarie? Certo, la partita in campagna elettorale è anche politica. E soprattutto gli eventuali meriti o demeriti.