Franchi, e ora? La Fiorentina spera di allungare i tempi grazie al ministro

La notizia delle due offerte per il bando per lo stadio - si legge sul quotidiano - è stata accolta con piacere dalla Fiorentina, con i dirigenti viola pronti a sedersi al tavolo a tre con il sindaco Nardella e il ministro dello Sport Andrea Abodi per mettere nero su bianco il raggio d’azione della società viola. Nell’incontro, previsto nei prossimi giorni, Commisso è pronto ad accelerare la propria discesa in campo in una situazione decisamente accattivante, un vero e proprio jackpot: con il progetto già coperto per tre quarti infatti il presidente viola chiederà garanzie al governo sull’investimento preciso che la Fiorentina dovrà fare per portare a compimento l’elaboratodi Arup. L’idea di mettere 55 milioni in cambio di una lunga concessione e della gestione delle aree commerciali stuzzica la Fiorentina, la quale però vuol vederci chiaro per evitare una Mercafir due.