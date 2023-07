Franchi, dossier aperto: al lavoro per dirottare i fondi sulle periferie

La soluzione allo studio è uno split dei fondi: finanziare con 55 milioni mancanti altre opere o progetti oggi in rampa di lancia a Firenze e destinati a periferie, urbanizzazione, rigenerazione urbana e verde pubblico. Non lo stadio. In questo modo il Comune di Firenze potrebbe trasferire risorse proprie, pari almeno a 55 milioni, stavolta sul Franchi e il governo potrebbe coprire il buco lasciato dal trasferimento con i fondi del Pnc. Intanto il nuovo bando per il restyling dovrà chiudersi per il 15 novembre. Entro l'estate Roma e Palazzo Vecchio dovranno trovare l'intesa.