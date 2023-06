Franchi, destino incerto: all’orizzonte una battaglia decisiva

Sarà una battaglia, lunga ed estenuante, alla ricerca di un via libera che non blocca i piani di Nardella per lo stadio della Fiorentina. I contorni del futuro della questione stadio restano quindi inevitabilmente ancora incerti

La Nazione si sofferma sullo stadio Franchi e sulla scelta del Comune di Firenze di fare ricorso al TAR per quanto riguarda i 55 milioni del PNRR revocati. Sarà una battaglia, lunga ed estenuante, alla ricerca di un via libera che non blocca i piani di Nardella per lo stadio della Fiorentina. I contorni del futuro della questione stadio restano quindi inevitabilmente ancora incerti. Tecnicamente Palazzo Vecchio, come anticipato ieri da Repubblica, chiederà al Tar che l’atto governativo del 28 aprile scorso venga annullatodando ufficialmente mandato all’avvocatura di difendere la tesi «presso tutte le superiori Autorità in ogni ulteriore grado di giudizio». Il destino del Franchi, per il cui restyling servono circa 200 milioni di euro, resta dunque al momento incerto.