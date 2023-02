Franchi, dalla Soprintendenza ok al restyling: “Sfida tra rinnovare e conservare”

La gara per il restyling dello stadio Franchi non è andata deserta, anzi sono pervenute più offerte, e alla conferenza dei servizi per il maxi cantiere è arrivato anche il parere positivo della soprintendenza. Una doppia notizia positiva per Palazzo Vecchio - scrive il Corriere Fiorentino - per la gara da 150 milioni che partirà entro fino anno e terminerà nel 2026 non perdere il finanziamento che arriva dai fondi del Pnrr.