Franchi, da Nardella parole distensive. Ma Commisso strizza l’occhiolino a Campi

Se da una parte non ci sono date certe per l’incontro tra Commisso e Nardella, il sindaco nella giornata di ieri ha ostentato tranquillità. Parole distensive da parte del primo cittadino di Firenze nonostante – scrive La Nazione – Commisso e il suo staff siano ancora alla ricerca di un’alternativa al Franchi. Il problema è che il restyling non prometterebbe tutti gli spazi commerciali che la società viola ha invece espressamente richiesto alla ricerca di quella sostenibilità economica che potrebbe garantire alla squadra bilanci positivi. Fra le alternative resta sempre possibilità di costruire lo stadio ex novo nell’area di Campi Bisenzio che è già stata opzionata dalla Fiorentina.

L’opzione scade a giugno ma può proseguire fino a dicembre secondo accordi verbali già presi. I tempi allungati potrebbero consentire alla Commisso la presentazione di quello studio di fattibilità che ancora potrebbe riaprire la partita. Un impegno che – assicurano all’unisono Nardella, Giani e Fossi – andrà di pari passo con le esigenze viola. E i tempi di realizzazione? Tra la costruzione ex novo a Campi e la ristrutturazione del Franchi non c’è troppo divario, ma l’idea di uno stadio di proprietà e con la metratura commerciale garantita, continua a essere per Commisso molto più attraente. E se davvero la Fiorentina decidesse di costruire il suo stadio a Campi il restyling del Franchi potrebbe dover cambiare per assicurare funzioni diverse da quella sportiva.

