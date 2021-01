Commisso: “A Torino fenomenali, ci siamo tolti la paura”

Presente al Buozzi per seguire la Primavera (qui il LIVE della gara contro l’Inter) il presidente viola Rocco Commisso ha parlato prima del fischio d’inizio del match ai canali social viola: “E’ da mesi che non li vedo qua in casa, da prima che tornassi in America, adesso sono vicino a loro e vediamo se si può fare meglio in questa partita”. Sulla gara di Torino: “Sono stati fenomenali, ho parlato con loro tutta la settimana, li ho visti scherzare e c’era molta tranquillità nello spogliatoio e in campo. Non ho fatto i passaggi con Vlahovic, se li facevo forse vincevano, ma hanno fatto benissimo e ci siamo tolti la paura”.

