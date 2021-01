Nardella: “Ristrutturazione Franchi? Non è un’ipotesi, ma una certezza. E Rocco…”

Ecco quanto riporta l’Ansa riguardo alle ultime dichiarazione in tema stadio, fatte questa mattina dal sindaco di Firenze Dario Nardella:

Stiamo cercando le risorse pubbliche, faremo il concorso internazionale di progettazione: non è più in discussione l’ipotesi di fare o no il Franchi nuovo, lo faremo, rispettando tutti i criteri di conservazione ma anche tutti gli standard per avere uno stadio di assoluta modernità dal punto di vista ambientale e funzionale. Il restyling dello stadio è una certezza. Parleremo con Commisso e la Fiorentina di tutti questi aspetti perché io credo che il Franchi continuerà ad essere, come sempre, la casa viola, della grande famiglia viola, e confido che Commisso possa trovare le ragioni positive per stare con noi in questa operazione sicuramente importante. Le valuteremo liberamente con loro e non sono preoccupato.