Fossi: “Lettera Commisso? Rocco non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi resta sul tavolo”

Ieri il mondo viola a distanza di qualche settimana è tornato ad ascoltare, o meglio leggere, il parere di Rocco Commisso. Il patron viola con una lettera ha affrontato alcuni temi caldi come quello dello Stadio Artemio Franchi. Le reazioni sono state numerose e su La Nazione è possibile apprendere quella del Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi:

«Le parole di Commisso sono da ascoltare ma non le interpreto come una rinuncia definitiva. Credo siano da registrare come uno stato d’animo di delusione rispetto alla situazione generale. Sappiamo che la priorità è il Franchi, ma i contatti dei nostri uffici con la Fiorentina sono proseguiti e quella di Campi resta ad oggi un’ipotesi sul tavolo. Il passaggio dal Ministero credo sia uno degli elementi chiarificatori su come si possa andare avanti. L’opzione di non fare niente, qualora certe situazioni non si fossero sbloccate, c’è sempre stata. Ma se si scegliesse niente, la ’grande Firenze’ perde sicuramente un’occasione».

