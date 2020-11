Formigli: “Schemi di Iachini inadeguati. I soldi di Chiesa per un grande tecnico”

Sulle pagine del Corriere Fiorentino troviamo le parole al conduttore televisivo e tifoso viola Corrado Formigli, protagonista della doppia intervista realizzata dal quotidiano. Si parte con il giudizio sul lavoro di Iachini: “Solitamente io non me la prendo con gli allenatori ma devo dire che vedo Iachini in confusione”. Per Formigli la rosa viola è discreta ma nonostante questo anche a Roma si è visto tanto caos in campo, “scarseggiano le idee, i giocatori non sanno a chi dare la palla”.

Quindi, che fare? “Il rapporto fra la Fiorentina e Iachini mi ricorda quei matrimoni che vanno avanti soltanto per inerzia – prosegue il giornalista – Iachini ha sempre riscosso simpatia, ma i suoi schemi mi sembrano inadeguati al livello dei giocatori che oggi ha a disposizione”. Infine, una battuta sull’eventuale sostituto: “Magari venisse Sarri, ma mi piacciono anche altri profili come Allegri e Mazzarri. Il punto ora è riuscire a capire quanto Commisso sia disposto ad investire su un nuovo allenatore. Magari parte dei soldi incassati dalla cessione di Chiesa potrebbero essere investiti per fare un salto in avanti in panchina”.