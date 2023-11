Formazione, pochi dubbi per Italiano. Solo due ballottaggi sulla carta

Vincenzo Italiano ha verificato nella rifinitura di ieri gli undici da lanciare dal primo minuto contro la Juventus e, come scrive il Corriere dello Sport, rimangono ad ora due dubbi nella formazione della Fiorentina: Milenkovic o Ranieri in difesa, uno tra Kouame, Ikoné e Brekalo su una delle due fasce in attacco. Il ballottaggio tra i due difensori centrali non meraviglia e non tanto per l’errore commesso dal serbo all’Olimpico che ha determinato il rigore al 94’ poi trasformato da Immobile, quanto perché è una cosa comune a tutte le partite. Se togliere Martinez Quarta adesso pare difficile, allo stesso modo Italiano non “abbandona” un suo calciatore in difficoltà: per questo ci si aspetta che venga confermato Milenkovic accanto all’argentino. Per quanto riguardo l'esterno offensivo, invece, il tecnico gigliato conta molto sulle qualità di Ikone, e lo dimostrano le tante preferenze accordate al francese, che però di suo ci mette un rendimento discontinuo. Contro i bianconeri, allora, è molto probabile che possa toccare a Kouame più che a Brekalo (piuttosto anonimo finora). Per il resto della formazione non sembrano esserci dubbi, con Terracciano in porta, Parisi confermato a destra per l’indisponibilità di Kayode, e Biraghi sulla fascia sinistra a completare la difesa. In mezzo al campo spazio per Arthur e Duncan, con Bonaventura e Nico Gonzalez titolarissimi più avanti. Davanti, infine, Beltran ancora preferito a Nzola.