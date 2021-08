Florenzi fatto fuori da Mou, la Fiorentina potrebbe approfittarne

Le manovre della Fiorentina per la pedina di laterale destro passano anche da Roma, dove Mourinho non vede Florenzi

La Gazzetta dello Sport si occupa delle idee di mercato per la corsia destra della Fiorentina. Se dovesse sbloccarsi il passaggio di Lirola al Marsiglia, è ormai consolidata la strategia per arrivare a Zappacosta. Operazione che non è detto vada in porto, ecco perché, in casa viola, potrebbe tornare di moda Florenzi.