Firenze studia Cagliari: il Padovani sarà come l’Unipol Domus. I dettagli

Come riportato ieri, i tecnici Arup sono andati a Cagliari per visitare l'Unipol Domus.L'impianto del Cagliari, costruito nel 2017, sarà la base di partenza per il Padovani. Come riporta la Nazione, la scelta segue un filo logico. Dato il carattere temporaneo della struttura, è interamente realizzata in moduli prefabbricati in materiale metallico, rivestiti esternamente con pannelli lignei e plastici. La capienza massima è di 16.412 posti a sedere, tutti numerati e dotati di seduta, articolati in cinque settori: tribuna centrale coperta (3.228 posti, di cui 86 suddivisi in 9 sky box), tribuna scoperta est (3.889 posti), curva nord (dedicata alla tifoseria organizzata locale 4.475 posti), curva sud (4.405 posti), settore ospiti (entro la curva sud: 415 posti). Tutte le tribune affacciano sui bordi del terreno di gioco: la distanza massima tra gli spalti e il campo è di 8 metri. Gli spalti sono inoltre rialzati alla base rispetto al naturale livello del suolo e le barriere di separazione dal prato consistono perlopiù in bassi parapetti: solo dinnanzi al settore ospiti, per motivi di sicurezza, viene implementata una recinzione a tutta altezza.