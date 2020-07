Al Franchi tutti sorridono a cominciare da Ribery, che ancora è a caccia del primo gol tra le mura amiche, ma intanto ieri è stato il protagonista indiscusso con i due assist per le reti viola. Partitona del francese, per altro di fronte al presidente del Torino Cairo, che la scorsa estate, non appena il francese arrivò a Firenze parlò, cercando subito dopo di raddrizzare il tiro, di «colpo mediatico». Per il Corriere dello Sport-Stadio, tutti invece a Firenze si godono il fuoriclasse francese. Dal suo arrivo in Italia l’estate scorsa, Ribery si è conquistato l’affetto e la stima di tutto il popolo viola. Oltre alle prestazioni infatti è sempre il primo a scherzare, come dimostra il siparietto con Iachini alla sua uscita dal campo (LEGGI).L’altra nota positiva della serata riguarda Patrcik Cutrone. L’attaccante sta trascinando la Fiorentina andando a segno per la terza partita consecutiva (prima volta in carriera). Nonostante il Covid con cui l’ex Milan ha dovuto fare i conti, è sicuramente uno dei più in forma, insieme a Franck, dalla ripresa del campionato. Adesso non resta altro che alzare l’asticella anche perché le idee per Cutrone sono chiare: “NON MI INTERESSANO LE VOCI SUL MIO FUTURO. VOGLIO RESTARE QUI E DARO’ IL MASSIMO”