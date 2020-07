Ribery viene sostituito e scherza con Iachini: “Beppe cosa fai?”

Al momento dell’uscita dal campo dopo una prestazione maiuscola, Franck Ribery si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Mentre infatti si recava verso la panchina per dare il cambio a Dusan Vlahovic, il francese ha iniziato a scuotere la testa mostrandosi totalmente contrariato per la sua prematura uscita dal campo. Il labiale rivolto verso il tecnicno è eloquente: “Beppe ma cosa fai?”. Dopo pochi istanti il fuoriclasse si è lasciato andare in un grosso sorriso sintomo di una serenità ritrovata in casa Fiorentina.