Firenze risponde presente: oltre 4.000 abbonamenti già staccati

La passione per la Fiorentina è viscerale e si mostra subito. Sono oltre 4.000 gli abbonamenti già staccati in meno di due giorni

Una cosa è certa: se qualcuno aveva dubbi che la passione a Firenze non fosse di casa si sbagliava di grosso. Lo ha detto anche Kean ieri nella presentazione quanto questa città sia animata da un amore viscerale per la sua squadra e i numeri ancora una volta lo dimostrano.

Corsa agli abbonamenti

In poco meno di 48 ore, riferisce La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina ha staccato oltre 4.000 pacchetti. Se sia l'effetto capienza ridotta e rischio di rimanere senza posto non è dato sapere, ma la partenza è stata decisamente di quelle importanti, specie se raffrontata al grande cartello "lavori in corso" che permane sulla squadra.