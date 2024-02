Firenze ricorda Hamrin, i tifosi: “Vinceva da solo. Che onore vederlo giocare”

«Vinceva le partite da solo, è il giocatore della Fiorentina che ho amato di più e per me non c’è paragone, era meglio anche di Batistuta», racconta un tifoso viola ai microfoni de La Repubblica, il primo in fila d'attesa per salutare il suo campione preferito, Kurt Hamrin, fuori dallo stadio Franchi, dove all'interno è stata allestita la camera ardente. Già dal pomeriggio di ieri Firenze ha iniziato a rendere omaggio al suo “Uccellino”, capace di portare alla storia viola due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, di essere il secondo cannoniere di tutti i tempi in Serie A con 150 gol e di far vibrare il cuore di tanti appassionati. Sul feretro le maglie di ieri e di oggi con il numero 7, in basso una corona di fiori della Fiorentina, dietro il drappo delle glorie viola e la riproduzione dei trofei vinti. C’era tutto, a ricordare un campione che ha infiammato Firenze: «Mi ricordo ancora quando lo stadio intero gridava Kurt Kurt», racconta una tifosa viola, giunta per salutare Hamrin con sciarpa e cappellino. Anche il presidente del Viola Club Stella della Versilia è arrivato dal mare per l’ultimo saluto: «Per noi era un idolo indiscusso, posso dire di aver avuto la fortuna di averlo visto giocare». Insieme a loro tanti tifosi, tante generazioni e tante personalità del mondo del calcio ex viola: da Aldo Firicano a Alberto Di Chiara, da Niccolò Pontello a Furio Valcareggi hanno reso omaggio al campione che ha segnato un’epoca, segnando come un numero nove pur non essendolo nel senso classico del termine.