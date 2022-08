Fioretina, Kouamè ha deciso sul futuro: Bajrami si complica

Nella giornata di ieri, in casa Fiorentina, è avvenuto un vero e proprio faccia a faccia tra Kouamè e i dirigenti viola. Club e giocatore hanno deciso: il matrimonio continuerà, con l'ivoriano che verrà confermato come quinto esterno nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Il giocatore, a suon di prestazioni, ha preso in mano il proprio destino e l'ha ribaltato. Che qualcosa stesse cambiando, come scrive il Corriere Fiorentino, era intuibile, perché l'impatto e la voglia che l'attaccante ci ha messo fino ad ora nel momento in cui è stato chiamato in causa, è ben visibile all'occhio di tutti. Dunque, i viola hanno deciso di andare avanti così, probabilmente, abbandonando la pista che porta ad un altro esterno d'attacco.

Salvo sorprese, dunque, Nedim Bajrami non arriverà alla Fiorentina e in quel ruolo, resterà Kouamè. La sua permanenza congela l'arrivo del centrocampista albanese e costringe Fiorentina ed Empoli a ridiscutere i termini per l'affare Zurkowski. Quindi, salvo cambi di rotta a sorpresa, nell'aria filtra che il fantasista dell'Empoli non possa più arrivare in questa sessione di mercato, soprattutto dopo l'arrivo di Antonin Barak. Le parti potrebbero tornare a parlarne in seguito come scrive La Nazione, magari durante il mercato di gennaio, per chiudere nel giugno 2023.