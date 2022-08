VN – Kouamé tolto dal mercato. La “benedizione” di Italiano dietro alla conferma

Come anticipato nelle scorse ore, si va verso la permanenza in viola per Christian Kouamé. Lo spezzone di gara giocato contro il Napoli sembra aver convinto Vincenzo Italiano delle qualità dell'ivoriano, che adesso ha deciso di toglierlo dal mercato bloccando l'eventuale acquisto di Nedim Bajrami. I colloqui tra l'entourage dell'attaccante e la società viola sono stati proficui e adesso l'ex Anderlecht se la giocherà con gli altri esterni per una maglia da titolare. Visti i tanti impegni che dovrà affrontare la Fiorentina nei prossimi mesi non sarà difficile che possa trovare spazio con la maglia viola. Con la benedizione di Italiano...