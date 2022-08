Bajrami e Kouame, aria di dietrofront: le ultime

Kouame è oggi più vicino a Firenze. L'attaccante ivoriano, insomma, si è convinto di potersi ritagliare un ruolo nella Fiorentina. La sua permanenza avrebbe ripercussioni anche sull'affare Bajrami? Possibile che possa saltare a sorpresa perchè con Kouame i viola avrebbero tante soluzioni offensive già in rosa e in più c'è il famoso problema della lista dei 25. Secondo quanto raccolto, ad Empoli erano già entrati nell'ordine di idee di cedere il trequartista classe '99 e aspettano segnali da Firenze. In ogni caso la cessione di Zurkowski agli azzurri è a sè stante ed è destinata ad andare in porto.