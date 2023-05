Fiorentina-West Ham, tra link e aggiornamenti: quante criticità per i biglietti

La Nazione si sofferma sulle criticità per l'acquisto dei biglietti della finale di Conference League. I problemi sono stati tanti, ma solo a carico della UEFA. L’unica criticità riscontrata dalla Fiorentina è stata quella di associare contatti aggiornati a InViola Card sottoscritte magari anni fa. Il resto è tutto a carico della Uefa, con codici che non sono mai arrivati a destinazione e si sono persi nell’etere. Con il sito della Uefa che talvolta non ha neanche riconosciuto il codice che aveva inviato, nel momento in cui il tifoso voleva effettuare l’acquisto del biglietto.