Fiorentina-West Ham, caos biglietti. E il mercato nero ci guadagna

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione che riguarda i biglietti della finale di Conference League. In tanti si sono messi alla ricerca di strade alternative, a cominciare da chi sui social si è rivolto ai possessori dei preziosi link per ricevere il biglietto via mail. Non tutti coloro che rispondono ai tre criteri richiesti dalla Fiorentina (abbonamento al campionato, al girone di Conference e una presenza in trasferta) hanno infatti completato l’iter per l’acquisto, e c’è anche chi ha deciso di cedere la prelazione non avendo in programma viaggi in Repubblica Ceca. Tutt’altra situazione si registra a Londra, dove sul mercato nero un biglietto per la sfida dell’Eden Arena può arrivare a costare fino a 9 mila sterline (oltre 10 mila euro).