Fiorentina vs Coronavirus, la partita (non più?) infinita. Resta soltanto un positivo

Uno solo. Finalmente la Fiorentina ha ridotto a uno il numero di positivi al coronavirus, dopo una battaglia lunghissima che ha coinvolto giocatori e staff, e adesso molti si chiedono da cosa abbia avuto origine un contagio così diffuso. Probabilmente si deve risalire alle settimane precedenti Udinese-Fiorentina, ma ci sarà tempo per farlo. La proprietà ha lottato in prima linea con Forza e Cuore ed è stata trasparente nelle comunicazioni. Sono arrivati i complimenti dalla Procura Federale per la gestione degli ambienti (LEGGI), ed è arrivata la confessione di Caceres, uno dei contagiati, che ha ammesso di aver avuto sintomi nella prima metà di marzo. In più, rincarano la dose le dichiarazioni di Pozzo, patron dell’Udinese, che sostiene che la Fiorentina sia arrivata in Friuli già infetta (LEGGI). Lo scrive La Nazione.