Pozzo: “I contagi della Fiorentina ci hanno creato problemi”. Poi apre alla ripresa

L’Udinese è ormai dichiaratamente l’eccezione in Serie A, l’unico club contrario alla ripresa del campionato il 13 giugno. Anche se stamattina il patron Giampaolo Pozzo ha corretto un po’ il tiro: “Non è vero che non vogliamo riprendere, ma bisogna usare il cervello. Per me si dovrebbe riprendere a fine giugno perchè serve almeno un mese di allenamento agonistico” ha detto a Radio Rai. Tornando poi su Udinese-Fiorentina di marzo: “I viola sono arrivati qui contagiati, noi veniamo coinvolti e andiamo in quarantena, i dirigenti della Fiorentina sono stati a casa per tanto tempo, per due mesi a letto, comprese le famiglie. I nostri medici si sono preoccupati, visto che non c’era legislazione che chiarisse la loro responsabilità, anzi, la loro responsabilità è ancora oggi penale”.