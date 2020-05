Fiorentina, dieci e lode: il blitz della Procura ha portato solo complimenti

La Nazione svela alcuni particolari relativi all’ispezione della Procura Federale all’interno del Centro Sportivo Davide Astori; due esaminatori si sono presentati al quartier generale viola intorno alle 16 di venerdì, rimanendo circa un’ora per scandagliare ambienti e misure adottate. Risultato, nessuna infrazione rilevata, e anzi tanti complimenti alla società di Commisso per la scelta di non utilizzare la lavanderia, permettendo quindi ai calciatori di allenarsi con abbigliamento personale. Un piccolo successo che la Fiorentina ha scelto di non reclamizzare, aspettando invece nuove indicazioni dai vertici sul nuovo protocollo.