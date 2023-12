Fiorentina, voto al 2023. QS: “Un anno magico, questa squadra si merita 7”

E’ stato un 2023 magico. Dodici mesi, uno via l’altro, in un crescendo di emozioni, risultati, sorprese. La Fiorentina brinda così alla fine di un anno che si porta dietro il doppio sbarco nella finale della coppa Italia e della Conference League, il ’matrimonio’ lungo, lunghissimo, con il gioiello Nico Gonzalez, il taglio del nastro al Viola Park e l’orizzonte – con prospettiva 2024 – della conquista di un posto nella prossima Champions League. Due i numeri su cui vale la pena di soffermarsi: nel 2023 la Fiorentina ha segnato 109 gol e portato a casa 34 vittorie. Punto. Eppure, per dovere di cronaca, la convivenza con gli attaccanti di ruolo dalla coppia Cabral-Jovic a quella Nzola-Beltran, non è stata un granché. Anzi. Detto questo, comunque, il voto complessivo per il 2023 marchiato Fiorentina è e deve essere alto. La media fra rendimento della squadra, lavoro della società, crescita dell’allenatore, acquisti e cessioni, si assesta su un 7 pieno. Un voto che sarebbe stato ritoccabile all’insù (ovviamente) nel caso la squadra viola fosse riuscita a monetizzare e mettere in bacheca una delle due coppe. Ci sono state difficoltà e ostacoli nell’anno che si è chiuso con la vittoria sul Torino, ma ci sono state soprattutto soddisfazioni, ambizioni realizzate e un processo di crescita da conservare con attenzione e da proiettare sul nuovo anno. Quello che inizia domani. Quello profuma di Champions, ma anche di Conference, coppa Italia e Supercoppa. Lo riporta La Nazione.