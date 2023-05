Fiorentina, voglia di festa. Domani inizia l’invasione di Roma

Ore 19,05. Biraghi e Milenkovic guidano il gruppo per il primo giro di riscaldamento. La Maratona, riempita dalle 18 da più di seimila tifosi, inizia a cantare, qualcuno accende un fumogeno viola, sventolano le bandierine prese nella semifinale con il Basilea e dagli ultras parte il tormentone perfetto per affrontare le due finali. L’allenamento prosegue, il gruppo si divide in due parti, defaticante per chi ha giocato a Torino, programma normale per chi non è sceso in campo o è entrato nel secondo tempo. Commisso osserva tutto da bordo campo, entra abbracciato al sindaco Nardella, alcuni familiari osservano i propri figli allenarsi in tribuna, mentre l’Inter piano piano inizia a essere messa nel mirino: « Chi non salta nerazzurro è» canta il pubblico, giusto per scaldare l’atmosfera.