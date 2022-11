Fiorentina, vincere e sperare: con la testa a Riga e le orecchie a Istanbul

"Sbarcati sul luogo, pardon i rivali, del “delitto”. La pioggerellina di Riga ricorda alla Fiorentina l’inizio grigio in Europa, con quel pareggio casalingo senza gol con i teneri lettoni e la seguente sconfitta in Turchia che ha tramutato un girone facile in un percorso a ostacoli. Idem per l’avvio in campionato. Ora la Viola in Conference ha rimediato e in campionato si sta ritrovando. Stasera nella bagnata terra lettone bisogna vincere, non solo per tenere accesa la speranza di arrivare primi ed evitare i playoff con una retrocessa di Europa League se i turchi dovessero mai, cosa improbabile, inciampare con gli Hearts. Bisogna vincere per dare continuità di gioco, gol e risultati. La Viola potrebbe per la prima volta in stagione centrare 3 vittorie di fila. Poi ci sarà il rush con Samp, Salernitana e Milan. Italiano può cercare lo sprint e aggiustare la classifica prima della sosta mondiale".