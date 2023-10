“Fiorentina-Empoli, in palio c’è molto più dei 3 punti”

Il prossimo mini ciclo di gare, che si apre proprio stasera di fronte al proprio pubblico, e che passa dalle sfide di livello contro Lazio e Juventus, svelerà la verità attorno alla squadra viola. Di fronte alla Fiorentina stasera ci sarà l’Empoli, che col ritorno in panchina di Andreazzoli sta provando seppur a fatica a cambiare marcia. (...) Quella con la Fiorentina, poi, è una sfida che viene vissuta da sempre con grande emozione e questo può generare negli azzurri uno stimolo in più per tentare l’impresa. Perché di fatto, in questo momento, vincere al Franchi vorrebbe dire mettere ko una delle formazioni più brillanti del campionato. Napoli, Roma e Lazio hanno vinto in questo turno e toccherà ai viola tenere il ritmo se davvero vogliono provare a confrontarsi con le big del torneo".