Fiorentina-Verona, intrecci del destino: Italiano contro l’amico Baroni

Intrecci creati dal destino. Fiorentina-Verona è anche una sfida tra ex. Se Italiano guarda con nostalgia all'Hellas (260 presenze e 25 gol in 11 stagioni), anche Baroni attende la sfida del Franchi con emozione. Non tanto per la carriera in viola (1 sola presenza nella stagione 1981/1982), quanto per il suo essere fiorentino. Libro cuore a parte, interessante sarà anche l'incrocio a livello tattico perché le squadre si sfideranno col medesimo 4-2-3-1. Modulo che sta dando buoni frutti anche a Baroni, reduce da 3 pareggi (l'ultimo con la Lazio). Italiano e Baroni si sono sfidati solo due volte, lo scorso anno quando il tecnico fiorentino allenava il Lecce. All'andata al 'Via del Mare' l'1-1 con i gol di Ceesay e Kouame. Al ritorno vinse la Fiorentina 1-0 grazie all'autogol di Gallo. Lo riporta La Nazione.