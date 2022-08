Fiorentina: una nota positiva ed una negativa nel test match col Betis

Nonostante la sconfitta, contro gli andalusi è emerso un fattore che può dare speranza alla Fiorentina, e che risponde al nome di Luka Jovic . Vero, il serbo non ha brillato per gran parte della gara, ma è vero anche che il suo gol di testa ha contribuito a rendere meno cruda la sconfitta. Altra indicazione che da speranza, è il fatto che ha saputo sfruttare una delle pochissime occasioni avute, e la buona notizia è quindi quella che dopo le fatiche accumulate tra Moena e Austria, l'attaccante si è sbloccato e può essere l'arma in più per l'inizio del campionato e della Conference League.

Per una notizia positiva che arriva, eccone un'altra non desiderata. Nell'amichevole di ieri si è infatti infortunato Nico Gonzalez, con l'argentino che si è preso la copertina negativa della serata al 36esimo minuto, quando è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare in cui è incappato nel corso di un allungo in fase di ripiegamento in occasione del secondo gol del Betis. Uno stop che probabilmente riguarda l'anca, e che mette a forte rischio la presenza dell'attaccante per i primi impegni ufficiali della nuova annata.