LIVE – Betis-Fiorentina 0-0: si comincia!

Al Benito Villamarin di Siviglia si gioca una sfida dal sapore speciale: Real Betis contro Fiorentina non è solo Pezzella e Joaquin contro il loro passato, ma è lo scontro tra due squadre che hanno fatto parte per decenni delle élite del calcio spagnolo e italiano, e oggi sono tornate a fare capolino anche in Europa. Una gara importante anche perché l'ultima prima che i giochi si facciano seri con i rispettivi campionati al via. In basso, sotto la diretta, trovate il tabellino della gara.